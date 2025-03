AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın X hesabından yaptığı 18 Mart Şehitleri Anma Günü paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adı geçmedi.

X hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Yurdumuzda her karış toprak, her siper, her şehitlik, Türk milletinin yazdığı şanlı tarihin birer simgesidir. 'Çanakkale geçilmez' diyen kahramanlarımızın imkansızı mümkün kılan bir inançla savaşarak yaktığı istiklal ateşi, sonsuza dek sönmeyecek. Ölümsüz destanın 110'uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum"