Bazı ilaçlar yanlış kullanıldığında ya da takviyelerle tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. 3 ilaç için uzmanlar uyarılarda bulunuyor. İşte o ilaçlar...

ANTİDEPRESANLAR

Orta ya da şiddetli depresyon yaşayan kişilerin genelde doktor tavsiyesiyle kullandığı bu ilaç intihar düşüncesini daha da tetikleyebiliyor. Uzmanlar, bu tür ilaçların doktor eşliğinde kullanılması gerektiğini vurguluyor.

KAN SULANDIRICI İLAÇLAR

Uzman isim Lan Budd, kan sulandırıcıları en tehlikeli ilaçlardan biri olarak görüyor. Reçeteli verilen bu ilaçlar genelde, genelde felç ya da kalp krizi geçirmiş kişilere önerilir. Fakat bu ilaçların yanlış kullanılması durumunda ciddi tehlikeleri barındırdığı belirlendi. Budd, bu ilaçların yanlış kullanılması durumunda beyin ve mide gibi bölgelerde kanamalara neden olabileceğini aktardı.

BURUN SPREYLERİ

Genelde ecza dolaplarında bulunan burun spreyleri, tehlikeli ilaçlar arasında yer alıyor. Nedeniyse bu ilaçların bağımlılık yaratması. Aşırı kullanım bağımlılığa neden olabiliyor. Dokularda uzun vadeli hasarlara yol açabileceği gibi bu ilaçların 1 haftadan fazla da kullanılmaması öneriliyor.