Doğu Avrupa mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Solyanka çorbası, uzmanlar tarafından en zararlı çorbalar arasında gösterildi. Rusya ve Ukrayna'da sık tüketilen bu geleneksel çorba, lezzetiyle öne çıksa da sağlığa etkileri açısından endişe yaratıyor. İçindekilerin karmaşıklığı da cabası...

Et; salam, sosis, zeytin, turşu ve limon gibi birçok malzemenin birleşimiyle hazırlanan Solyanka, yoğun kıvamı ve ekşi-tuzlu aromasıyla biliniyor. Ancak uzmanlara göre bu zengin içeriğin sağlığa bedeli oldukça ağır olabilir...

UZMANLAR UYARDI: KALP VE MİDE HASTALARI DİKKAT

Beslenme uzmanları, Solyanka çorbasının yüksek yağ içeriği, işlenmiş et ürünleri ve baharat oranı nedeniyle kalp, damar, tansiyon ve mide rahatsızlıkları bulunan bireyler için ciddi risk taşıdığını söylüyor. Özellikle gastrit, ülser ve pankreas rahatsızlıkları olan kişilere bu çorbanın kesinlikle önerilmediği belirtiliyor. Ancak tüm uyarılara rağmen Solyanka çorbası başta Ruslar ve Ukraynalılar olmak üzere Doğu Avrupa'da oldukça seviliyor ve sofralardan eksik olmuyor...