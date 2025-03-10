Son haftalarda Donald Trump, yalnızca Amerika'yı değil, dünyayı da yeniden şekillendirmeyi amaçlayan iddialı siyasi planlarını açıklayarak gündemde kalmaya devam ediyor. Devlet kurumlarında köklü değişikliklikler yapma çabası, anayasal kriz endişelerini de beraberinde getiriyor.

Tarih Trump'ı nasıl hatırlayacak bilinmez ancak bir gerçek var ki o da ABD başkanlığına gelen en zengin kişi olduğu... Forbes dergisine göre Aralık 2023 itibarıyla Trump'ın serveti 4.9 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu servetin büyük kısmı emlak yatırımlarından ve Trump Medya ve Teknoloji Grubu'ndaki hisselerinden geliyor.

Xİ JİNPİNG'İN TAHMİNİ SERVETİ 1.2 MİLYAR DOLAR

Çin lideri Xi Jinping'in de büyük bir servete sahip olduğu biliniyor. Resmi yıllık maaşı yaklaşık 18 bin dolar olmasına rağmen 2012 yılında ortaya çıkan belgeler, Xi ve ailesinin çeşitli holding şirketlerinde gizli yatırımları olduğunu ortaya koydu. Bunlar arasında, Shenzhen Yuanwei adlı bir gayrimenkul yatırım şirketinde 270 milyon dolarlık hisse de bulunuyordu. Xi Jinping'in toplam servetinin ise yaklaşık 1.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

İKİ LİDERİ DE GÖLGEDE BIRAKAN BİR İSİM VAR...

Ancak bu iki lideri de gölgede bırakan bir isim var: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Express US'te yer alan habere göre eski Hermitage Capital CEO'su Bill Browder, ABD Senatosu Yargı Komitesi'ne verdiği yeminli ifadede Putin'in 200 milyar dolarlık bir servete sahip olduğunu iddia etti.

Öte yandan Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından Ocak ayında yayımlanan veriler, Putin'in 2018-2024 yılları arasında toplam gelirinin 67.6 milyon roble (yaklaşık 752 bin dolar) olduğunu gösterdi. bu gelir; maaşı, menkul kıymet ve banka mevduatlarından elde edilen kazançlar, askeri ve sivil emekli maaşı ile mülk satışlarından gelen gelirleri kapsıyor.