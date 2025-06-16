Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Haziran 2025’te yayımlanan bildirime göre, toplatma kararı alınan ürünle ilgili detaylar şu şekilde:

Ürün Grubu: Oda Kokusu

Marka: English Home

Firma: Ehm Mağazacılık Sanayi ve Tic. A.Ş.

Model / Seri No: 8608887333826

Etiket Adı: English Home Reed Diffuser

Menşei: Türkiye

Tespit Edilen Risk: Yanıklar ve yaralanmalar

Alınan Önlem: Piyasaya arz yasağı ve toplatma

Önlem Tarihi: 10.06.2025

GÜVENSİZLİK GEREKÇESİ NE?

Ürünün insan sağlığı için tehlike arz ettiği, yapılan incelemelerde ürün ambalajında gerekli uyarı işaretlerinin bulunmadığı ve TS EN ISO 11683 standardına uygun olmadığı tespit edildi.

Bu durum, özellikle çocuklar ve hassas ciltli bireyler açısından ciddi güvenlik açıklarına yol açıyor. Söz konusu eksiklikler, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında ihlal sayılarak toplatma süreci başlatıldı.

TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Bu ürüne sahip olan tüketicilerin derhal ürünü kullanmayı bırakmaları ve English Home mağazalarına veya yetkili satış noktalarına başvurarak ürün iadesi için bilgi almaları tavsiye ediliyor.