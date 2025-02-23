Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük kongresi bugün gerçekleşecek.

Yönetim kadrosunun büyük bir kısmının değişmesi beklenirken, yeni kadrodan da bazı isimler öğrenildi.

Eski futbolcu Mesut Özil ile Şarkıcı Sinan Akçıl da AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alacak.

En dikkat çeken isimlerden biri de II. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu oldu.

Kozmetik ürünleri satan ve Üsküdar'da bir restoran işleten II. Abdülhamit'in beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray Adası'nın dedesine ait olduğunu öne sürerek istemişti.

Nilhan Osmanoğlu'nun 2012 yılında Beylerbeyi Sarayı’nda evlendiği eşi Mehmet Behlül Vatansever'den Hanzade ve Vahdettin isimlerinde iki çocuğu var.