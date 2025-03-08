Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sakatlığı nedeniyle izin alarak ülkesi Nijerya'ya giden Anthony Nwakaeme'ye mektup yazdı.

Nwakaeme, bu mektubu sosyal medya hesabından paylaşırken, mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Tony, bugün, fırtınalı bir denizde yelken açan bir gemideyiz. Biz, siz, bu kulübün renklerine kendini adamış olan herkes, aynı hedefe doğru yürüyen yol arkadaşlarıyız. Şimdi soruyorum; gemimizi limana güvenle getirmeye kararlı mıyız? Fırtınalara teslim mi olacağız yoksa onlara meydan mı okuyacağız? Sana inanıyorum! Sen de kendine inan! Ceza alsam bile her zaman yanında olacağımı ve seni bir saniye bile yalnız bırakmayacağımı bil. Şimdi ayağa kalkıp hikayemizi bir kez daha taçlandırmanın zamanı. Bu topluluğu hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorum ve sana başarılar diliyorum."