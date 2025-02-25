Çetin kış şartlarının yaşandığı Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediye, jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan serada domates yetiştiriyor.

Aziziye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, termal destekli domates seraları, fide üretim aşamasından ısıtma sistemine, deneme üretimlerinden hasat ve pazarlamaya varıncaya kadar baştan aşağı revize edilerek üretim maliyetleri büyük ölçüde azaltıldı.

Kış aylarındaki ısınma ihtiyacını gidermek için kömür kullanımının sona erdirildiği tesiste, uzun aradan sonra hasat işlemine yeniden başlandı.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın da hasat yaptığı serada, en büyük hedef ise ürün çeşitliliğini artırmak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Akpunar, maliyetini çok büyük ölçülerde azalttıkları termal destekli domates seralarıyla yerel ekonomiye değer katacaklarını belirtti.

Seralarında revizyon yaptıklarını, bunun için öncelikle kapsamlı eylem planı hazırladıklarını aktaran Akpunar, "Bu yöndeki ilk adımı serada domates üretimi için kullanılan fidelerle attık. Başka şehirlerden domates fidesi satın alıp maliyet kalemi oluşturmak yerine kendi fidemizi kendimiz yetiştirdik. Ilıca'mızın bereketli topraklarında yetişen fideleri daha sonra seralarımızdaki ekim ünitelerine taşıdık ve üretime başladık." ifadelerini kullandı.

Akpunar, 10 dönüm arazi üzerinde kurulan seraların ısınma sisteminde de değişiklikler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yaz aylarında birçok noktada sondaj işlemi yapmıştık. Bu çalışmalar kapsamında seramızın hemen yanı başında da yeni termal kaynaklar oluşturduk. Bu kaynakları ısınmada eşanjör sistemi kurmak suretiyle birbiriyle entegre hale getirdik ve kömür kullanımını tamamen ortadan kaldırdık. Seralarımız şu anda kömürle değil, tamamen Ilıca'mızın zengin termal kaynaklarıyla ısıtılıyor. Dolayısıyla bu sistem seralarımızı çok büyük maliyet yükünün altından kurtardı."