Geçmişin izlerini taşıyan birçok eşya günümüzde antikacılar ve koleksiyoncular için adeta birer hazineye dönüşmüş durumda özellikle de Osmanlı dönemine ait işlemeli ahşap sandıklar, değerlerini katlayarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bir zamanlar sadece çeyiz sandığı olarak kullanılan bu özel sandıklar yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

130 BİN LİRAYA KADAR ALICI BULUYOR

Yüzyıllar önce günlük hayatta kullanılan birçok eşya, eski saatlerden porselen takımlara kadar birçok parça, günümüzde inanılmaz fiyatlarla alıcı bulabiliyor. Antika meraklıları ise sadece tarihsel değil aynı zamanda kültürel değeri olan bu eşyaları büyük bir özenle topluyor. Osmanlı dönemine ait işlemeli çeyiz sandıkları da hem estetik hem de tarihi değerleriyle bugün koleksiyoncuların en çok peşinden koştuğu parçalardan biri haline geldi. Yüzyıllar önce, özellikle evlilik hazırlıkları sırasında kullanılan bu sandıklar, tarihsel anlamlarının yanı sıra ustaca işçilikleriyle de dikkat çekiyor.

Bugün Osmanlı dönemine ait çeyiz sandıkları çevrimiçi ikinci el platformdan 130 bin TL'ye satılıyor. Fakat bu sandıkların değeri yalnızca işçilikleriyle sınırlı değil. Aynı zamanda, tarihsel bağlamda taşıdıkları anlam ve geçmişten günümüze ulaşan nadirlikleri de fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hatta 120 yıllık olduğu belirtilen bir çeyiz sandığı ise çevrimiçi ikinci el platformlarında 800 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyor. 1800’lerin sonu ile 1900’lerin başına ait bu sandık hala sağlam yapısı ve zarif işçiliğiyle dikkat çekiyor.