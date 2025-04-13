"Gkay" adıyla tanınan ve "Ben estetik harikasıyım" diyen 32 yaşındaki Brezilyalı sosyal medya fenomeni 'Gkay', yüzündeki estetik değişiklikler nedeniyle ülkesine girişte neredeyse geri çevriliyordu. Pasaport fotoğrafıyla şimdiki halinin uyuşmaması nedeniyle 'Gkay', göçmenlik yetkilileri tarafından uzun uzadıya sorgulandı.

32 yaşındaki fenomen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı durumu şöyle aktardı: "Neredeyse ülkeye alınmıyordum çünkü tüm belgelerimdeki fotoğraflar şimdiki yüzümle uyuşmuyor."

INSTAGRAM KANIT OLDU

Pasaportundaki eski fotoğrafta doğal görünümüyle yer alan Gkay, günümüzde kızıl saçları; ince burnu, belirgin çenesi, dolgun yanakları ve dudaklarıyla tamamen farklı bir görüntüye sahip. Yıllar içinde onlarca estetik dokunuş yaptıran fenomenin bu değişimi, kimlik belgelerine yansımamıştı.

Gkay, geçirdiği estetik süreci sosyal medyada belgeleriyle paylaştığı için bu sayede yetkililere de dönüşümünü gösterebildi: "İyi ki Instagram hesabım vardı ve öncesi-sonrası fotoğraflarım vardı. İlk iş olarak tüm resmi belgelerdeki fotoğraflarımı güncelleyeceğim."