S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini duyurdu.
Verilere göre, Euro Bölgesi'nde ocakta 50,2 olan bileşik PMI, şubatta aynı seviyeyi korudu.
Ocak ayında 46,6 olan imalat sanayi PMI ise şubatta 47,3'e yükselerek son 9 ayın en üst seviyesine ulaştı. Bu dönemde hizmet sektörü PMI 51,3'ten 50,7'ye indi.
PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, bu seviyenin altı ise daralma olarak yorumlanıyor.
Veriler, Avro Bölgesi'nde özel sektör şirket faaliyetlerinin şubatta bir miktar arttığını ortaya koydu.