Lagarde Frankfurt'ta yaptığı konuşmada bu zorlukların ECB'nin politikalarını açıklamasını imkansız hâle getirdiğini ancak yüzde 2'lik enflasyon hedefini korumasının ve çeşitli şoklara nasıl tepki vereceğini net bir şekilde ortaya koymasının gerekli olduğunu söyledi.

ECB, Haziran ayından bu yana faizleri altı kez indirdi fakat geçen haftaki para politikası toplantısında para politikasının gelecekteki seyrine yönelik net bir ipucu sunmadı. Bu belirsizlik, Trump yönetiminin uluslararası iş birliğine karşı tavrı nedeniyle piyasaları zor bir döneme soktu.

Lagarde, "Son birkaç yıl ve özellikle son haftalarda beklentilerimiz alt üst oldu. Sadece birkaç ay önce akıl almaz görünen siyasi kararlar aldık" dedi.

Ticari anlaşmazlıkların daha büyük ve yıkıcı fiyat değişimlerine yol açabileceğini belirten Lagarde, artan savunma harcamalarının da enflasyonu yükseltebileceğini ifade etti. Fakat bu şokların bazen birbirini dengeleyerek fiyat baskılarını ortadan kaldırabileceğini de sözlerine ekledi.