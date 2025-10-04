İnternetten ev satmak isteyen bir kişiye yaptığı tutarsız fiyat artışları nedeniyle para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı, şikayet üzerine başlatılan incelemede fiyat değişikliklerinin ekonomik verilerle örtüşmediğini tespit etti. Bunun sonucunda ilan sahibine 100 bin lira para cezası verildi ve ilan yayından kaldırıldı.

Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu ev ilanının ayrıntılı şekilde incelendiğini belirtti. Kaplan, yapılan değerlendirmede fiyatların “genel ekonomik verilerle uyumlu olmadığının” ortaya çıktığını vurguladı.

SÜREKLİ DEĞİŞEN FİYAT DİKKAT ÇEKTİ

İnceleme raporuna göre, evin fiyatı 1 Eylül 2025’te 6 milyon 750 bin lira iken, 2 Ekim 2025’te 8 milyon liraya çıkarıldı. Aradaki kısa sürede yapılan bu artışlar, piyasa dengesini bozacak nitelikte bulundu. Bunun üzerine bakanlık ilanı kaldırarak 100 bin lira ceza kesti.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIM İHBARA DÖNÜŞTÜ

Sürecin başlamasına, sosyal medyada yapılan bir paylaşım neden oldu. B.K. isimli vatandaş, “Bir ilan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?” ifadeleriyle fiyat değişimlerini gündeme taşıdı.

Aynı ilana ait kayıtlara göre fiyat; 4 Eylül’de 6 milyon 750 bin liradan yayınlandı, 21 Eylül’de 8 milyon 500 bine çıktı, 24 Eylül’de 7 milyon 150 bine indi, 30 Eylül’de 7 milyon 100 bine düşerken, 2 Ekim’de tekrar 8 milyon liraya çıkarıldı. Bu oynak tablo, bakanlığın “manipülatif fiyat artışı” tespitiyle sonuçlandı.

BAKANLIKTAN DAHA ÖNCE UYARI GELMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı, 30 Mayıs 2025’te yaptığı açıklamayla emlak piyasasında bu tür fiyat oyunlarına karşı kamuoyunu uyarmıştı. Açıklamada, “Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesisine yönelik çalışmaların sürdüğü” vurgulanmış, manipülatif fiyat artışlarına izin verilmeyeceği belirtilmişti.