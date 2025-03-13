Araştırmacılar, ortalama yaşı 50 olan 2 bin 405 kişinin tıbbi ve genel sağlık verilerini inceledi. Bu analizde, artan vücut ağırlığı ile yaş, medeni durum, ruh sağlığı ve diğer faktörler arasındaki bağlantılar değerlendirildi.

Bu yıl İspanya, Málaga'da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi'nde sunulan çalışma, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla obez olma ihtimalinin 3.2 kat daha fazla olduğunu buldu, ancak evli kadınlar için obezite riskinde bir artış gözlemlenmedi.

Guardian2da yer alan habere göre; evlilik, erkeklerde kilolu olma olasılığını yüzde 62, kadınlarda ise yüzde 39 artırıyor. Araştırma, evli kadınlar arasında obezite riskinin artmadığını, ancak depresyon geçiren kadınların obez olma riskinin iki katına çıktığını ve yetersiz sağlık okuryazarlığının kadınlarda obezite riskini yüzde 43 artırdığını gösterdi.

Araştırma, evlilikle ilişkili sosyal yeme, porsiyon büyüklükleri ve fiziksel aktivite düzeylerindeki düşüş gibi faktörlerin erkeklerde kilo alımını teşvik ettiğini öne sürüyor. Kadınların ise toplumsal baskılar nedeniyle vücut ağırlıklarına daha fazla dikkat ettiği belirtiliyor.