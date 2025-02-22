Ezilmiş kelebek iğnesi yaptıktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk, 7 gün boyunca çektiği dayanılmaz semptomlar sonucu hayatını kaybetti. Tehlikeli işlemin 'çevrimiçi meydan okuma' kapsamında gerçekleştirildiği düşünülüyor.

dailymail'in haberine göre olay günü genç adam kusma ve yürümekte zorluk çekme gibi semptomlar göstermeye başlayınca babası tarafından hastaneye getildi ve hayatını kaybetmeden önce bir hafta boyunca Vitória da Conquista Genel Hastanesi'nde özel destek alarak tedavi gördü.

Brezilyalı haber sitesi VivaBem'e açıklamada bulunan Hospital Santa Marcelina uzmanı Luiz Fernando D. Relvas, "Bu bir emboli, enfeksiyon ya da alerjik reaksiyon olabilir" ifadeler kullanılırken, "Bu karışımı nasıl hazırladığı ya da vücuda enjekte ettiği parçaların büyüklüğünü bilmiyoruz" dedi.

Uzman Dr. "İçeride hava kalmış olabilir, bu da emboliye yol açabilir" diyerek, böyle bir durumun ani kötüleşmeye ve ölüme yol açabileceğini belirtti.

Araştırmacıların, karışımdaki toksinlerin Moreira'nın septik şoka girmesine neden olarak vücudunun iflas etmesine yol açmış olabileceği ihtimalini de incelediği bildirildi.

İtiraf sonradan geldi

Moreira'nın, internette gördüğü 'deney' sonrasında kendisine enjeksiyon yaptığı iddialarını reddettiği bildirildi. Brezilya medyasında, olayla ilgili detaylara dair tartışmalar yaşandı. İlk başta, babasına oyun oynarken aksaması nedeniyle kendini yaraladığını söylediği öğrenildi.

Yerel medya, Moreira'nın durumunun kötüleşmesi üzerine gerçekleri itiraf ettiğini ve babasının yastığının altında bir şırınga bulduğunu bildirdi. Ayrıca, Moreira'nın sağlık görevlilerine, bir kelebeği suyla karıştırıp sıvıyı sağ bacağına enjekte etmeden önce eczaneye gidip malzeme aldığını söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten Vitória da Conquista Sivil Polisi, otopsinin ölüm nedeninin açıklığa kavuşmasına yardımcı olacağını belirtti.

"Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim"

Geçtiğimiz Nisan ayında ise, Brezilyalı bir internet fenomeni, iki milyon takipçisi için katıldığı akılsızca bir viral akım sonrasında neredeyse kolunun kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. "Thammy MC" adlı genç, internetteki cesaret gösterisinde buz ve tuz dolu bir kovanın içinde durduktan sonra yürüyemez hale gelmiş, ayakları siyaha dönmüş ve neredeyse parmaklarının kesilmesi gerekmişti.

Thammy, "15 dakika boyunca ayaklarımız iri tuzla kaplı buzun üzerinde kaldı," diyerek yaşadığı dehşeti anlattı. "Ayağım çıktığında hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim. Buz kovasından çıkarıldığında üç parmağım siyaha dönmüştü" diye ekledi.