Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından başlayan yabancı hakem tartışmaları sonrası sarı-lacivertli kulüpten Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru geldi.

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Süper Lig'de kalan tüm maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek, 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."