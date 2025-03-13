Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers karşısında çeyrek finale yükselmek için büyük bir mücadele verecek. Kadıköy'deki ilk maçı 3-1 kaybeden Sarı-Lacivertliler, İskoçya'da oynanacak ikinci karşılaşmadan en az 3 farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Fenerbahçe’nin tur için matematiksel olarak şansı var, ancak Rangers'ın avantajı büyük. Eğer Fenerbahçe, maçta 2 farkla galip gelir ve durumu 3-1 yaparsa, karşılaşma uzatmalara gidecek. Rangers ise her türlü galibiyet, beraberlik veya 1 farklı mağlubiyetle turu geçecek.

İSKOÇYA'DA KADER MAÇI

Fenerbahçe, bu kritik maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Rangers'ın avantajlı skoru olduğu için temsilcimizi zorlayacak bir maç bekliyor. Fenerbahçe'nin, özellikle hücum hattındaki performansını yükseltmesi ve savunmada daha dikkatli olması gerekiyor.

İskoçya’daki zorlu sınav öncesinde Fenerbahçe, turu geçebilmek için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor. Tüm gözler, İstanbul temsilcisinin bu zorlu görevde nasıl bir performans sergileyeceğinde olacak.