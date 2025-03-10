İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan 26 yaşındaki Megan Healey, finans sektöründeki işini bırakıp bir otomat makinesi satın alarak kendi işini kurdu. Bugün; Manchester, Liverpool ve Rochester genelinde 27 otomat makinesine sahip olan Megan, ayda 7.000 sterlin (yaklaşık 290 bin TL) kazanç elde ediyor. Üstelik bu geliri haftada sadece üç gün çalışarak sağlıyor.

OKULDA BAŞLAYAN GİRİŞİMCİLİK HİKAYESİ

Megan'ın ticarete ilgisi okul yıllarında kurabiye ve enerji içecekleri satarak başladı. Ancak bu küçük girişim yıllar içinde büyük bir iş modeline dönüştü. Finans sektöründe çalışırken kötü bir yöneticinin altında çalışmaktan mutsuz olan Megan, hep kendi işini kurmayı hayal ediyordu. 2022'de yaşadığı bir ayrılık onun için dönüm noktası oldu ve ilk otomat makinesini satın almaya karar verdi.

İLK MAKİNEDEN DEV YATIRIMA

Megan ilk makinesini 700 sterline (yaklaşık 33 bin TL) ikinci el olarak satın aldı. İçine Pepsi, çikolata ve şekerlemeler yerleştirse de başlangıçta yalnızca ayda 30 sterlin kazanabildi. Ancak yılmadan araştırmalar yaparak otomat işini geliştirdi.

İlk makinesini bir kart dükkanının önüne koyan Megan, lokasyonun yanlış olduğunu fark etti. "O kadar kötüydü ki şimdi asla oraya koymazdım" diyor. Ancak bu onu yıldırmadı; makinesini 300 sterlin karla sattı ve yeni bir otomat yatırımı yaptı.

Bu kez Manchester'daki bir bakım evine yerleştirdiği makine aylık 300 sterlin kazanç sağladı. Satış analizlerini kullanarak hangi içeceklerin daha çok tüketildiğini belirleyen Megan, özellikle Coca-Cola'nın büyük ilgi gördüğünü keşfetti. Bunun üzerine sadece Coca-Cola satan yeni bir makine aldı ve bundan büyük kazanç elde etmeye başladı.

OTOMATLARLA GELEN FİNANSAL ÖZGÜRLÜK

Özellikle yaz aylarında bakım evindeki makinesiyle ayda 1.500 sterline kadar gelir elde eden Megan, "Bu lokasyon benim için büyük bir şans oldu. Çok küçük bir yer olmasına rağmen inanılmaz para kazandırıyor" diye konuştu.

Bugün Megan'ın otomat makineleri farklı bölgelerde farklı ürünlere yönelik olarak çalışıyor. Depolar ve fabrikalarda enerji içecekleri yoğun talep görürken, bakımevlerinde Coca-Cola en çok satılan ürün.

Haftada sadece 2-3 gün çalışarak makinelerini dolduran Megan, geri kalan zamanını başka işlere ayırıyor. Spor ayakkabı satışı yapıyor ve otomat işine girmek isteyenlere yönelik bir kurs hazırlıyor...