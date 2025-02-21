Kayseri’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, "Emniyet mahrem sorumlusu" olarak faaliyet yürüten ve "Rafet" kod adlı R.B. (45) isimli şüpheliyi, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arananlar listesinde tespit etti. Operasyon sonucu yakalanan firari hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.