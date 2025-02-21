Antalya'nın İbradı ilçesinde, yaban hayatını izlemek amacıyla yerleştirilen fotokapana yakalanan 4 kaçak avcıya toplamda 124 bin 336 lira para cezası kesildi.
Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Altınbeşik Mağarası Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgedeki yaban hayatının korunmasına yönelik olarak yerleştirilen fotokapanların görüntülerini inceledi.
Ekipler, görüntülerde 4 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit etti. Jandarma ile ortaklaşa yürütülen incelemeyle, kaçak avcıların kimlikleri belirlendi ve 4 kişiye toplamda 124 bin 336 lira para cezası uygulandı.