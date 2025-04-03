Schwimmer, katıldığı bir podcast programında “Gerçekten dürüst olacağım, bir dönem sadece o şarkıyı duymak bile beni rahatsız ediyordu” dedi. Ünlü oyuncu her televizyon ya da talk show programına katıldığında giriş müziği olarak hep bu şarkının çalındığını söyledi.

The Rembrandts grubunun ikonik şarkısına karşı duyduğu antipati, Schwimmer’ın şöhretle baş etmekte zorlandığı bir döneme denk geliyor. Oyuncuya göre, halk içinde isimsiz bir şekilde bulunabildiği son zamanı 1994 yılı olarak hatırlıyor.

Dizinin yönetmeni Jim Burrows, yayına başlamadan önce oyuncu kadrosunu Las Vegas’a götürmüş ve burada onlara, “Bu anı unutmayın. Bu, bir kumarhanede kimse sizi tanımadan yürüyebileceğiniz son an” demişti. Schwimmer, bu sözün ne kadar doğru olduğunu kısa sürede fark ettiğini anlattı.

Ancak Schwimmer’ın Friends’e olan bakışı son yıllarda değişti. Bunun sebebi ise kızı. Diziyi 9 yaşlarındayken keşfeden kızı sayesinde Schwimmer, yıllar sonra evde kahvaltı hazırlarken kızının diziyi izleyip güldüğünü duydu. “O an, bu şarkı ve diziyle olan ilişkim tamamen değişti” dedi.