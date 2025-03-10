Çok farklı pizza ve Akdeniz yemeklerinin sunulduğu restoranında büyük bir ilgiyle karşılaşan Çolak, şimdilerde İspanya'da şubeleşmeyi planlıyor. Bu doğrultuda ikinci restoranını açmak için kolları sıvayan eski milli oyuncu, Valencia kentinde yeni bir restoran açacak.

İtalyan restoranının aksine, Valencia'da hayata geçirmeye çalıştığı projeye 'Mutfak' adını veren Çolak, burada Türk mutfağının efsaneleşmiş lezzetleri ile başarılı olmaya çalışacak. Çolak'ın yeni işletmesinde döner, kebap ve pizza gibi lezzetlerin ön plana çıkması bekleniyor.