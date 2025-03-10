Galatasaray altyapısından çıkarak uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Çolak, kariyerinin ilerleyen yıllarında İspanya'nın farklı takımlarında forma giymiş ve 2023 yılında futbolu bıraktığını açıklamıştı.
Futbolu bıraktıktan sonra gastronomi alanında girişimlerde bulunan Çolak, ilk olarak İspanya'nın Coruña şehrinde 'La Nonna 52' isimli bir İtalyan restoranı açtı.
RESTORANI ÇOK SEVİLİNCE İKİNCİSİNİ AÇMAYA KARAR VERDİ
Çok farklı pizza ve Akdeniz yemeklerinin sunulduğu restoranında büyük bir ilgiyle karşılaşan Çolak, şimdilerde İspanya'da şubeleşmeyi planlıyor. Bu doğrultuda ikinci restoranını açmak için kolları sıvayan eski milli oyuncu, Valencia kentinde yeni bir restoran açacak.
İtalyan restoranının aksine, Valencia'da hayata geçirmeye çalıştığı projeye 'Mutfak' adını veren Çolak, burada Türk mutfağının efsaneleşmiş lezzetleri ile başarılı olmaya çalışacak. Çolak'ın yeni işletmesinde döner, kebap ve pizza gibi lezzetlerin ön plana çıkması bekleniyor.
Çok farklı pizza ve Akdeniz yemeklerinin sunulduğu restoranında büyük bir ilgiyle karşılaşan Çolak, şimdilerde İspanya'da şubeleşmeyi planlıyor. Bu doğrultuda ikinci restoranını açmak için kolları sıvayan eski milli oyuncu, Valencia kentinde yeni bir restoran açacak.
İKİNCİ RESTORAN 'TÜRK MUTFAĞI' AĞIRLIKLI OLACAK
İtalyan restoranının aksine, Valencia'da hayata geçirmeye çalıştığı projeye 'Mutfak' adını veren Çolak, burada Türk mutfağının efsaneleşmiş lezzetleri ile başarılı olmaya çalışacak. Çolak'ın yeni işletmesinde döner, kebap ve pizza gibi lezzetlerin ön plana çıkması bekleniyor.