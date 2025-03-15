ABD ve G7 ülkeleri, Ukrayna'da ateşkesi uygulamaması halinde Rusya'yı ek yaptırımlarla tehdit etti. Ukrayna'yı ateşkese ikna eden ABD Başkanı Donald Trump'un bir sonraki hedefi, çekimser bir tavır takınan Rusya'yı masaya oturtmak oldu.

Cuma günü Kanada'daki G7 zirvesinin ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin şu anda yeni yaptırım kararlarından kaçındığını vurguladı.

Rubio, Trump'ın her iki tarafı barış masasına çekme arzusunda olduğunu söyleyerek, "Şu aşamada Başkan Trump daha fazla yaptırım uygulamak istemiyor, çünkü amacı her iki tarafı da müzakereye yönlendirmek," ifadelerini kullandı.

ASIL MESELE TOPRAKLAR

ABD yönetimi, Rusya'nın gerçek niyetlerinin belirsiz olduğunu kabul ederek Trump'ın Moskova'daki özel temsilcisi Steve Witkoff'un dönüşünün ardından durum değerlendirmesi yapacağını duyurdu.

Öte yandan, Rusya'nın ateşkes konusunda tereddütlü tavrı sürüyor. Putin, prensipte ateşkesi desteklediğini ancak hala çözülmesi gereken meseleler olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri Zelenski ise Putin'in tavrını zaman kazanma taktiği olarak değerlendirerek, "Asıl mesele ateşkes ve işgal altındaki topraklar. Bunları çözmek cesaret, siyasi irade ve zorlu bir diyalog gerektiriyor," diye konuştu.

G7 ÜLKELERİ HEMFİKİR

G7 ülkelerinin yayınladığı ortak bildiride, Moskova'nın ateşkesi tamamen uygulamaması durumunda petrol fiyatlarına tavan getirilmesi gibi yeni yaptırımların değerlendirileceği belirtildi.

Bildiride ayrıca, dondurulan yaklaşık 300 milyar euroluk Rus Merkez Bankası varlıklarının Ukrayna'nın desteklenmesi amacıyla kullanılabileceği ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumartesi günü yaklaşık 25 ülke lideriyle yapılacak bir video konferansta, Putin'in anlaşmaya yanaşmaması halinde yaptırımların artırılması gerektiğini vurgulayacak.

Starmer yaptığı açıklamada, "Putin'in Trump'ın önerisinede değişiklik yapmasına izin veremeyiz. Eğer Rusya masaya gelirse, ateşkesi denetlemek için hazır olmalıyız. Gelmezse ekonomik baskıyı artırmak için her türlü çabayı göstermeliyiz," dedi.

Fransa ve Almanya daha önce Rus varlıklarının tamamen el konulmasına karşı çıkmıştı. Ancak her iki ülke de İngiltere ve diğer müttefiklerle varlıkların kullanımına yönelik yeni yollar aramaya başladı.