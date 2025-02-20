UEFA Kupası ve Süper Kupa’nın Türkiye’deki tek sahibi Galatasaray, başarılarla dolu mazisini hatırlatma şansı olan tarihi bir rövanşa çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Hollanda’da 4-1 yenildiği AZ Alkmaar’ı, RAMS Park’ta konuk edecek, UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu’na yükselmeyi hedefleyecek.

Cimbom tam 37 yıl önce bunu başarmıştı. UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-1989 sezonu 3. turunda İsviçre ekibi Neuchatel Xamax’a ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, 9 Kasım 1988 tarihindeki rövanşı İstanbul’da tarihi bir skorla 5-0 kazanarak çeyrek finale yükselmişti.

GALATASARAY-AZ ALKMAAR MUHTEMEL 11'LER:

4 FARKLI ZAFER GEREKİYOR

AZ Alkmaar karşısında da aynı geri dönüş hikaye sini yazmak isteyen Aslan’a taraftarının önünde 4 farklı galibiyet gerekiyor. Gol yemeden 3 farklı kazanması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. 2 farklı galibiyetin yanı sıra her türlü beraberlik ve mağlubiyet Galatasaray’ı Avrupa dışına itecek.

İSTATİSTİKLER KORKUTUYOR

Galatasaray Avrupa’da daha önce ilk maçı deplasmanda 3 ve üzeri farkla kaybettiği 5 elemeli tur eşleşmesinden sadece birinde adını üst etaba yazdırabildi. Sadece Neuchatel Xamax’ı geçen Cimbom, 5 eşleşmenin ikisinde PSV’ye karşı deplasmanda 3-0 ve 5-1’lik mağlubiyetlerin ardından İstanbul’da turu getiren skoru alamadı.