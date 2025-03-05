Son haftalarda galibiyete hasret kalan Galatasaray’da kötü gidişatın nedenleri tartışılmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı futbolcuların, yönetimin prim vaatlerine inanmadığı ve bu durumun takım içinde huzursuzluk yarattığı öne sürüldü.

SADECE BİR KEZ PRİM ÖDENDİ

İddiaya göre sarı kırmızılı takıma sezon başından bu yana futbolculara sadece bir kez prim ödendi. 3 hafta önce Çaykur Rizespor deplasmanında alınan galibiyet sonrası futbolculara prim ödemesi yapıldığı, ancak diğer maçlar için verilen sözlerin yerine getirilmediği iddia edildi.

Bu durumun takım içinde moral bozukluğuna yol açtığı ve oyuncuların yönetimden net bir açıklama beklediği belirtildi.

'FENERBAHÇE GALİBİYETİNİN PRİMİ BİLE ÖDENMEDİ'

Kritik Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray yönetiminin futbolculara, "Siz kazanın, biz gerekeni yaparız" dediği ifade edildi. Ancak futbolcuların, "Daha Fenerbahçe’yi deplasmanda yendiğimiz maçın primleri bile yatmadı" diyerek bu söze inanmadıkları öne sürüldü.

FENERBAHÇE’DEKİ PRİM SİSTEMİNDEN HABERDARLAR

Haberde ayrıca Galatasaraylı futbolcuların, ezeli rakipleri Fenerbahçe’de futbolculara düzenli olarak haftalık prim ödendiğini bildikleri ve bu durumun rahatsızlık yarattığı kaydedildi.

Maaş ödemelerinde 1-2 aylık gecikmeler yaşandığı belirtilirken, özellikle prim konusunun futbolcuları fazlasıyla rahatsız ettiği vurgulandı.