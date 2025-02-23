Geçen sene yaptığı transferlerden özellikle bonservis vermemesine rağmen yüksek maaşlar ödediği Zaha ve Tete ile yollarını ilk fırsatta ayıran Galatasaray, kaçan Sambacıya yanıyor...

Zaha gittiği yerlerde de tutunamasa da Sarı-Kırmızılılarda bekleneni veremeyen Brezilyalı Tete, Panathinaikos'ta gol krallığına oynuyor. Şimdiye dek Yeşil-Beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 10 gol ve 2 asistlik skor katkısı veren Sambacı hücumcu, takımının en golcü oyuncusu konumunda.

Yunan ekibinin 7.25 milyon euroya kadrosuna kattığı Tete'nin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...

Öte yandan Galatasaray'da toplamda 45 maça çıkan 25 yaşındaki Brezilyalı; 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı verebilmişti.