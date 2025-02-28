Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya aktarılmasına yönelik beş yıllık anlaşmanın 1 Ocak'ta sona ermesi ve uzatılmamasının ardından TürkAkım boru hattı, Rus doğalgazının Avrupa'ya ulaştığı tek güzergâh haline geldi.

Reuters'ın Avrupa'daki doğalgaz iletim sistemlerini yöneten Entsog'un verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, Şubat ayında Rusya'nın TürkAkım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.7 artarak günlük 55.8 milyon metreküpe yükseldi. Ocak ayına kıyasla ise %10'luk bir artış kaydedildi.

Rusya, Şubat ayında TürkAkım boru hattıyla Avrupa'ya toplamda yaklaşık 1.56 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yaptı. Ocak ayında 1.57 metreküp, Şubat 2024'te ise 1.24 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılmıştı.