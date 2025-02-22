Başkan Donald Trump'ın, Gazzelileri evlerinden sürerek tüm Gazze şeridini ABD'nin himayesi altında "Orta Doğu'nun Rivierası" yapma planı, Mısır ve Ürdün engeline takıldı. Trump'ın plan hakkındaki sert duruşu ise zaman içinde yumuşadı.

Trump, ay başında yaptığı açıklamalarda, Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesini desteklediğini söylemiş ve bu öneriye gelen sert tepkileri dikkate almamıştı. Mısır ve Ürdün liderleri bu fikri kesin bir dille reddetse de Trump, onları ikna edebileceğini savunmuştu.

O dönem yaptığı açıklamalarda Trump, "bu planı kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Ben de kabul edeceklerini söylüyorum," demişti.

Ancak Cuma günü Fox News'e verdiği bir röportajda, Mısır ve Ürdün’ün plana karşı çıkmasını çok daha yumuşak bir dille yorumladı. Trump, "Onlara her yıl milyarlarca dolar ödüyoruz. Bunu söylemeleri biraz şaşırtıcı oldu ama söylediler," dedi. Yine de planının doğru yol olduğunu savundu. Trump, "Ben zorlamıyorum. Sadece öneriyorum" diye konuştu.

TRUMP'IN ÖNÜNE GEÇİLEMEZ

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, haftalar boyunca planın boyutunu daha yumuşak bir dille açıklamaya çalışmış ancak Trump defalarca bu fikrini sert bir dille savunmuştu.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, olası bir yer değiştirmenin kalıcı olmayacağını savundu. Fakat Trump, sosyal medya paylaşımlarında Filistinlilerin "mutlu, güvende ve özgür" olacakları yeni yerleşimlere yerleştirilebileceğini dile getirdi.

Şubat ayının başlarında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Trump, "ABD Gazze Şeridi'ni alacak," diyerek önerisini kamuoyuna duyurmuştu.

ABD’nin bölgedeki mayınları temizleyeceğini, altyapıyı yeniden inşa edeceğini ve Gazze'yi istihdam ve turizm merkezi haline getireceğini söylemişti. "Burası Orta Doğu’nun Rivierası olacak," diye eklemişti. Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere yerleştirileceğini ve "Gazze'ye geri dönmek istemeyeceklerini" de eklemişti.

Plan, bölgesel liderlerden ve uluslararası toplumdan sert tepkiler aldı. Özellikle Mısır ve Ürdün, Gazze’den gelecek büyük çaplı bir mülteci akınına kapılarını açmayacaklarını net şekilde ifade etti.