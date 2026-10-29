Apartman ve sitelerde en sık karşılaşılan sorunların başında işten geldikten sonra gece geç saatlerde çalıştırılan çamaşır makinesi oluyor. Pek çok kişi kendi evinde istediği saatte ev işi yapabileceğini düşünse de gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da yasalar, dinlenme saatlerindeki gürültüyü son derece katı kurallarla sınırlıyor.

HEM EV SAHİBİNİ HEM KİRACIYI İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de doğrudan ‘gece çamaşır makinesi çalıştırmak yasaktır’ şeklinde tek maddelik bir ceza kanunu olmasa bile Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında hem ev sahiplerini hem de kiracıları kapsayan yasal yükümlülük bulunuyor. Apartman veya site yönetim planında "Saat 22.00 veya 23.00'ten sonra gürültülü ev aleti çalıştırılamaz" maddesi bulunuyorsa, bu kural bina içindeki herkes için mahkeme kararı niteliğinde bağlayıcı oluyor.

15 BİN LİRAYA KADAR CEZA KESİLİYOR

Komşuların uyarmasına rağmen gece saatlerinde çamaşır makinesinin çalıştırılmasına devam edilmesi durumunda zabıta ya da polise şikayet edebiliyor. Kabahatler Kanunu'nun "gürültüye neden olma" maddesi kapsamında hanelere 15 bin liraya kadar idari para cezası kesilebiliyor. Sorunun süreklilik kazanması halinde ise mağdur komşuların Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak hâkim müdahalesi isteme, hatta kat mülkiyetinin devrini talep etme hakkı bile bulunuyor.

ASIL SORUN TİTREŞİM VE SIKMA PROGRAMI

Özellikle yalıtımı yetersiz binalarda çamaşır makinesinin su alma ya da normal yıkama sesinden ziyade, programın sonundaki yüksek devirli sıkma aşaması konuşular için sorun oluşturuyor. Gece sessizliğinde zemine doğrudan aktarılan mekanik uğultu ve titreşim, alt ve üst kattaki komşuların dinlenme hakkını fiilen gasbeden bir unsur olarak kayıtlara geçiyor.

ALMANYA'DA SAAT 22.00 AYRINTISI

Almanya'da gece dinlenme saatleri birçok bölgede 22.00 ile 06.00 arasında uygulanıyor. Alman Kiracılar Birliği'nin bilgilendirmelerine göre, kiracılar pazar günleri de çamaşır yıkayabiliyor ancak makinenin aşırı gürültü çıkarmaması ve apartmanın dinlenme kurallarına harfiyen uyulması gerekiyor. Birliğin açıklamalarında, gece dinlenme saatlerinde çamaşır makinesinin çalıştırılmaması gerektiği açıkça belirtiliyor. Öte yandan Almanya'da çamaşır makinesi kullanımı genel olarak olağan konut yaşamının bir parçası sayılıyor; Freiburg Eyalet Mahkemesi'nin kararları da evlerde makine kullanımının belirli şartlar altında normal kabul edildiğini gösteriyor.

İSVİÇRE'DE APARTMANIN KURALLARI BELİRLEYİCİ

İsviçre'de çamaşır yıkama saatleri yalnızca genel gürültü kurallarına değil, apartmanların ortak kullanım düzenlemelerine bağlı olarak işliyor. Ülkede gece dinlenme süresi çoğunlukla 22.00'de başlıyor. Birçok apartmanda ortak çamaşırhanelerin hangi gün ve saatlerde kullanılabileceği önceden çizelgelerle belirleniyor; belirlenen saatlerin dışına çıkıldığında elektrik panolarından çamaşırhane sisteminin gücü otomatik olarak kesilebiliyor. İsviçre Kiracılar Birliği, apartman yönetmeliklerindeki sınırlamaların makul ve gerekçeli olması gerektiğini hatırlatırken, ülke genelinde tek tip ve mutlak bir yasak olmadığını belirtiyor.

AVUSTURYA'DA PARA CEZASI GÜNDEME GELEBİLİYOR

Avusturya'da da çamaşır makinelerinin çalışma saatleri doğrudan komşuluk hukukuyla bağlantılı ilerliyor. Avusturya Kiracılar Birliği'ne göre dinlenme saatleri ülke genelinde tek bir kalıpla uygulanmasa da, pek çok bölgede 22.00 ile 06.00 arasında gürültü konusunda katı kurallar işletiliyor. Çamaşır makinesinin sıkma programındaki yüksek ses ve titreşim, komşular açısından rahatsız edici gürültü sayılarak idari yaptırıma konu olabiliyor. Ancak devletin resmî bilgilendirme portalı, her şikâyetin olayın koşullarına ve gürültünün boyutuna göre tek tek incelendiğini vurguluyor.