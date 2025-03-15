Cengiz Holding’in Basın Kanunu’nu yok sayarak yazar, editör ve muhabirlerimizi şikayet etmesine, savcılığın ise ifadeye çağırmasına basın örgütleri tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazetecileri yıldırmaya çalışmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

‘GAZETECİ HALKI SAVUNUR’

Gazeteciler Cemiyeti, “Gözdağına karşı dayanışma içindeyiz” açıklaması yaptı. Basın Konseyi, gazetecilerin halkın çıkarını gözettiğine dikkat çekti. Gazeteciler Sendikası, “Şirket ‘bize dokunan yanar’ mesajı veriyor. Haber suç değildir” vurgusu yaptı. ÇGD de “İddialar soruşturulacağına gazetecinin soruşturulması vahim” dedi.

MESLEK ÖRGÜTLERİ

Basın Konseyi: İbretle izliyoruz

Pınar Türenç

BASIN KONSEYİ BAŞKANI PINAR TÜRENÇ: Mehmet Cen­giz’in yıllardır sayısı bile unutulan doğaya karşı yürüttüğü işlemleri­ni haber yapan gazetecilere açtı­ğı “toplu şikâyet” ve hapis cezası ile yargılanma talebini ibretle izliyoruz. 26 gazeteci için şikâyet­te bulunan iş insanının bu iddiası aslında halkın haber alma hakkı­na müdahaledir ve haberin yayıl­masını engelle­yici niteliktedir. Cevap hakkını kullanmayıp ga­zetecileri hedef alması, hukuk baskıyla gazeteci­liği cezalandırması, gazetecilerin her biri için 17.5 yıla kadar hapis cezası istemesi medyaya baskıdır. Halkın bilgiye ulaşmasının önlen­mesidir, nafile çabalardır.”

Cengiz herkesçe bilinip tanınıyor

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ: Basın özgürlüğüne yönelik sınırlamalar yetmezmiş gibi iktidara yakınlığıyla bilinen ve Türkiye gündeminde herkesçe tanınan Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz’in, şirketleri hakkında haber yapan, SÖZCÜ gazetecilerine yönelik suç duyurusu adil bir yargılama düzeninde karşılık bulmaz. Tam tersi bir süreç işlemesi gerekirken gazeteciler ekonomik olarak ve hapis tehditleriyle yıldırılmaya çalışılması karşılık bulmamalıdır. Gazetecilik suç değildir. Demokratik bir ülke olabilmemiz için haberin serbest dolaşımı şarttır. Gazeteciler davalarla, hapis cezalarıyla baskı altına alınmaya çalışılmamalıdır.

Yargıyla gözdağı vermek istiyorlar

GAZETECİLER CEMİYETİ: Cengiz Holding, yargıyı adeta bir tehdit unsuru olarak kullanmak istemektedir. SÖZCÜ Gazetesi’nde yayınlanan çevre ve ihaleler konulu haberlere karşı Cengiz Holding’in gazetede görevli muhabir ve yazara topluca dava açma girişimi, hukuki süreçlerin şirket çıkarları için istismarı ve gazetecilik faaliyetlerinin suç haline getirilmeye çalışılmasıdır. Yargı yoluyla haberin ve yorumun suç haline getirilmesine karşıyız. Gazeteciler Cemiyeti olarak SÖZCÜ’deki meslektaşlarımız ile dayanışma içindeyiz. Cengiz Holding’e de yargı yoluyla gazetecilere gözdağı vermek ve gerçeklerin halk tarafından öğrenilmesini önleme çabasından vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz.

Basın özgürlüğüne apaçık bir saldırı

Türkiye Gazeteciler Sendikası: 26 meslektaşımız Cengiz Holding’in hedefinde! Gazeteciler, Cengiz’in ayrıcalıklı ihaleleri ve doğaya verdiği zararları haber yaptı. Şirketler, gerçekleri açığa çıkaran gazetecilere yargı eliyle “Bize dokunan yanar” mesajı vermek istiyor. Korkmuyoruz, ne haber suçtur ne de gazetecilik!

‘Sanki ihalelerle hiç kayırılmadı’

Kıvanç El

Çağdaş Gazeteciler Derneği başkanı Kıvanç El: “Cengiz’in suç duyuruları çok açıkça bir yıldırma, baskı politikası. Bu süreçte gazeteciler yıpratılmaya çalışılacak. Sanki hiç ihale almamış, sanki hükümetçe ihalelerde kayırılmamış gibi bir de üste çıkmak için yapılan bu suç duyuruları asla kabul edilemez.

HUKUKÇULAR

Hak arayışı değil haber için kızgınlık

Fikret İlkiz

AVUKAT FİKRET İLKİZ: Basın, kamuoyunun gözü ku­lağıdır. Gazetecileri isimlerini sıralayarak suçlamak hak arama özgürlüğüne aykırıdır. Ceza maddelerini sayarak sıralamak ve bu maddeler içinden birini seçmeyi ve eğer varsa koşuluyla başka suçları araştırmayı savcı­lığa bırakmak iyi niyet kuralları ile bağdaşmaz. Hakkın kötüye kullanılmasıdır. Yargıya yapılan şikâyet başvurusu aslında bir hak arayışı veya mağduriyetin ifadesi değildir. Gazetecilere, eleştirilere, ha­berlerine duyulan kızgınlıktır. Şikâyetin özü aslında gerçekleri öğrenme hakkını sağlayan, olaylar ve kişiler hakkında tartış­malar açan olayları aydınlatan gazetecilere, basına ve ifade özgürlüğüne karşı tahammül­süzlüğün sonucudur.

Cengiz’in yaptığının literatürde ismi var

Murat Önok

Doç. Dr. R. Murat ÖNOK (Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi, Basın Konseyi Yük­sek Kurulu Üyesi): Bu kadar gazeteciye karşı bu kadar fazla suçlamada bulunulmasını İngilizce literatürde SLAPP kısaltmasıyla bilinen “kamusal katılıma karşı stra­tejik dava” örneği olarak görmek gerekir. Bu olgu, sırf bezdirmek ve caydırmak amacıyla yasal yolların sistematik olarak kullanılmasıdır. Burada esas amaç davayı kazanmak de­ğil, muhatabın enerji ve vaktini bu şekilde tüketmektir. İşin “adli taciz”e dönüşmesi de mümkündür. SLAPP ve adli taciz uygulamaları ancak demokrasi ve hukukun zayıf olduğu devletlerde görülür ve niha­yetinde o devlete ve millete zarar verir. İfade özgürlüğünü ihlal eder.

Demokraside geri gidişin göstergesi

Filiz Saraç

AVUKAT FİLİZ SARAÇ (İSTANBUL BAROSU ESKİ BAŞKANI): Son aylarda daha da artan şekilde muhalif sesleri sindirmek için yargı sopa olarak kullanılmaya devam etmektedir. Yapılan haberlere suç varmış gibi anlam yüklemek basın özgürlü­ğünün, ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma özgürlüğü­nün ihlalidir. Bu yapılan suç duyuruları, açılan davalar demokraside geri gidişin göstergesidir.

Özgür gazetecileri sindirme çabaları

Burcu Öztoprak

BURCU ÖZTOPRAK (İSTAN­BUL BAROSU ESKİ GENEL SEK­RETERİ): “Cengiz Holding almış olduğu ihalelerle kamuoyunda sıkça adından söz ettirmekte­dir. Faaliyetleri sırasında verilen ÇED raporlarının ve ruhsatların hukukiliğinin kamuoyunda sıkça tartışıldığı bir ortamda hakkında haber yapılmaması düşünülemez. Suç duyurusu basın özgürlüğüne ve gazetecilere yönelik bir baskı ve sindirme ça­basından başka bir çaba değildir.

İthamların Anayasa’ya ve Avru­pa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan ifade özgürlüğüne aykırı olması nedeni ile kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar veril­mesi gerekmektedir.”

SİYASİLER

Savcı asıl onu soruştursun

BURHANETTİN BULUT (CHP Adana): Medyaya bas­kının yeni bir örneğini yaşıyoruz. Doğa tahrip ediliyorsa, adrese teslim ihaleler son sürat devam ediyorsa, özgür medya tabii ki sorgulayacak. Doğa katliamını sorgulamak medyanın görevi. Savcılar asıl Cengiz’e soruşturma açmalı.

Cengiz dolar yeşilini sever

AYLİN NAZLIAKA (CHP Ankara): Cengiz için yeşil önemli, yeşili çok seviyor ama dolar yeşilini. Gerçekleri yazan SÖZCÜ’nün gözünü korkutmak istiyor, sırtını iktidara dayadı. SÖZCÜ 18 yıldır özgür basın ve halkın vicdanıdır. Cengiz, halkın vicdanına zincir vuramaz.

Kamu ihaleleri hep aynı yere

DENİZ YAVUZYILMAZ (CHP Zonguldak): Önemli ka­mu ihalelerinin sürekli aynı adrese teslim edilmesini sorgu­lamayacak mıyız? Tekel haline getirilen şirketler basını ve yurttaşları susturmaya çalışıyor. SÖZCÜ gerçekleri yazma­ya, biz de çocuklarımız için mücadeleye devam edeceğiz.

Aklı sıra yargıyla korkutacak

TURHAN ÇÖMEZ (İYİ Parti): Cengiz’e bu iktidar dö­neminde 240 milyar dolarlık ihale verildi ve 128 kez vergi indirimi yapıldı. SÖZCÜ’nün sesini kısmak için 174 haberi şikayet ediyor. Gücü yetse Meclis’e de dava açar. Gerçek­lere verecek cevabı yok, aklı sıra yargıyla korkutacak.

Veren de alan da utanmıyor

SALİH UZUN (CHP-İzmir) - Ne hikmetse bütün iha­leleri meşhur 5’liden Cengiz Holding kazanıyor. Hava Cengiz’e, su Cengiz’e; rüzgâr Cengiz’e köprü, otoyol, demiryolu, havaalanı, hastane, santral hepsi Cengiz’e. Ne veren vermekten utanıyor ne de alan almaktan.

SÖZCÜ’ye hayali suçlamalar

ERDOĞAN TOPRAK (CHP-İstanbul): Bizim için en önemli şey ülkenin doğası. Ama birileri için cebini doldur­mak daha önemli. Cengiz’in hayali suçlamaları ile SÖZCÜ geri adım atmaz. Cengiz her zaman doğa katliamcısı diye anılacak. Doğayı koruyan olarak da SÖZCÜ anılacak.

Sen önce kendin hukuka uy

UTKU ÇAKIRÖZER (CHP-Eskişehir): Cengiz, bu ik­tidar döneminde hızla rant odaklı projeler aldı. Hukuk tanımayan, mahkeme kararlarını dinlemeyen Cengiz şim­di hukuka sığınıp gerçekleri yazan SÖZCÜ’den şikayetçi oluyor. Sen önce kendin hukuka uy ey Cengiz...

Cengiz Komisyonu kurulsun

ALİ ÖZTUNÇ (CHP Kahramanmaraş): Özelleştir­meler, vahşi madencilik, zeytin, tarım, akarsular, çevre sorunları gündeme geldiğinde karşımıza hep Cengiz çıkıyor. Cengiz SÖZCÜ’de 174 kez haber olmuş, Mec­lis’te özel olarak ‘Cengiz Komisyonu’ kurulmalı.

Yaptığı basına sopa göstermek

ALİ MAHİR BAŞARIR (CHP Mersin): Basına yargı eliyle sopa göstermekten başka bir şey değil. Eğer bir firma sistematik bir biçimde çevre hakkını ihlal ediyorsa, ihalelerden kazançlı çıkıyorsa bunlara dair haber yapılma­sı olağan. Asıl saldırı, bu şirketlerin yaptığı baskılardır.