Teknik Direktör Jose Mourinho, Avrupa kupaları kariyerinde grup aşamaları sonrası çift maç eleme usulüne göre oynanan turlarda ilk ayağı kaybettiği eşleşmelerin 6’sında adını üst tura yazdıran taraf oldu. Portekizli teknik adam, Porto’yu çalıştırdığı dönem Panathinaikos’u, Chelsea ile Barcelona ve PSG’yi, Roma ile de Bodo, Salzburg ve Feyenoord’u ilk maçı kaybetmesine rağmen rövanşı alıp elemeyi başardı.

İngiltere, İspanya ve İtalya’da şampiyonluklar yaşayan Mourinho, iki kez Şampiyonlar Ligi, birer kez de UEFA Kupası, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kazanma tecrübesine sahip bir teknik direktör.