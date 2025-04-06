Sondaj ve sismik araştırma gemilerimizin Karadeniz ve Somali’ye gönderilmesi, Rumların ise altı aylık ‘Navtex’ ilan edip ABD ve Katar ile Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz araması

SÖZCÜ’nün manşetiyle gündeme geldi. ‘Mavi Vatan’ kavramı yeniden tartışmaya açıldı. Mavi Vatan’ın isim babası emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdi.

HER ŞEY 2020’DE BAŞLADI

Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığı görevinde bulunan Gürdeniz, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerimizin kesintiye uğramasının, 20 Kasım 2020’de Libya’ya giden ‘Rosaline-A’ adlı Türk gemisine yapılan baskın ile başladığını belirtti. Gemimizin, Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nın güneybatısında, Alman fırkateyni Hamburg tarafından durdurulduğunu belirten Gürdeniz, şunları söyledi:

‘MAFYAVARİ BASKIN...’

“Alman komandoları gemimizde arama yaptı. İnsani yardım dışında bir şey bulunmadı. Almanya bu faaliyetin, Birleşmiş Milletler’in Libya’ya yönelik silah ambargosunun denetlendiği ‘İrini Harekatı’ kapsamında yapıldığını öne sürdü. Ancak gemimiz uluslararası hukuka aykırı ve Türkiye’den izin alınmaksızın durdurulup arandı. Alman komandoları gemimize helikopterden iniş yaptı. İşte bu mafyavari operasyon bize ‘Daha ileriye gitmeyin’ mesajı ve Doğu Akdeniz’den de çekilmemizin başlangıcı oldu. Mavi Vatan’dan çekildik mi, evet çekildik. Çünkü gidemediğin yer senin değildir.”

GİRİT AÇIKLARINDA SONDAJ

Gürdeniz bir diğer olumsuz gelişmenin de ABD’li enerji şirketi Chevron’un Girit’in güneyindeki iki blok için petrol ve gaz arama talebinin Yunanistan tarafından kabul edilmesi olduğunu belirterek, “Chevron, hidrokarbon sektöründe dünyanın ikinci büyük özel ABD şirketidir. Bu hamle ile Yunanistan, keşif için mevcut aktif açık deniz alanlarını ikiye katladı” dedi.

Akdeniz’de 129 milyar metreküplük rezerv

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 129 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunan Doğu Akdeniz’de, ‘Afrodit’ ve ‘5’inci Parsel’ adı verilen ve Türk kıta sahanlığı ile kesişen bölgede petrol ve doğalgaz aramak için ocak ayında altı ay süreyle ‘Navtex’ ilan etmişti. Sondajı, GKRY adına ABD ve Katar enerji firmaları yapıyor. 5. Parsel’in bir bölümü KKTC’ye ait ve münhasır ekonomik bölge sınırlarımız içinde bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı, Rumların Navtex ilan edip sondaj yaptığı bölgenin Türk deniz yetki alanının 11.5 mil uzağında olduğunu, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlalin engelleneceğini açıklamıştı. ‘Dostumuz’ Katar, GKRY ile iş birliği içinde sondaj yaparken, diğer yandan da Doğu Akdeniz’de olası tehditlere karşı, Yunanistan, ABD, BAE, Hindistan, Bahreyn ve İngiltere ile ortak tatbikata başlamıştı.