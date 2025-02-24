Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kanalizasyon borularının yerleştirildiği kanalda yapılan çalışma sırasında aniden göçük meydana geldi. İşçilerden Eyüp Taşlı, 4 metre derinlikte toprak altında kalarak boynuna kadar gömüldü. Yanındaki arkadaşı ise son anda kurtuldu.
Olayın hemen ardından bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taşlı'nın iki arkadaşı, toprak altında kalan Taşlı'nın yüzünü ve boynunu temizleyerek rahat nefes almasını sağlamaya çalıştı. Ekipler, Taşlı'ya oksijen desteği verirken, sinir krizi geçiren bir arkadaşı ise ekipler tarafından sakinleştirildi.
2 SAAT SONUNDA KURTARILDI
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren yoğun çabalar sonucunda Taşlı'nın bir bacağını toprak altından çıkararak bağladıkları halatla kurtardılar. Eyüp Taşlı, sedyeye alındıktan sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.