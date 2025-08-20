Ali Can POLAT

İktidar kamu kuruluşlarını üç kuruş paraya yandaşlarına satmayı gelenekleştirirken Gübretaş’tan da kötü kokular geliyor. Ülkenin önemli sanayi ve fabrikalarının ardından sıranın Gübretaş'a geldiği iddia edildi. İşçilerle toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalamayan şirketin bilinçli olarak zarara uğratılıp ucuz fiyattan yandaşlara satılacağı iddiaları dolaşıyor. Üstelik iddiaların ortasında iktidarın gözde müteahhitlerinden Mehmet Cengiz'in şirketi Eti Gübre de var.

Türk Telekom, Çayırhan, elektrik dağıtım şirketleri gibi birçok zararlı özelleştirmeye imza atan AKP, aynı yöntemden vazgeçmiyor. Son olarak Çayırhan'ın ardından Soma Termik Santrali'nin de benzer şekilde satılması gündemdeyken bu listeye şimdi de Gübretaş'ın eklendiği iddia edildi. İşçilerle toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalamayan şirketin, bilinçli olarak zarara uğratılıp ucuza yandaşlara satılacağı iddiaları dolaşıyor.

İŞVEREN HAREKETE GEÇMİYOR

2025’in ilk 6 ayında 2.2 milyar TL kâr açıklayan Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Gübretaş) 48 gündür üretim yapmıyor. İşçilerin yüzde 85’lik zam talebine karşı işveren yüzde 30 teklif edince işçi greve çıktı. Tarımdanhaber'in haberine göre, gübre ihtiyacını buradan karşılayan Tarım Kredi Kooperatifinin, bu süreçte Mehmet Cengiz’e ait Eti Gübre’den 10 bin ton gübre alması dikkat çekti. Böylece Gübretaş’tan boşalan milyonluk pazar Cengiz’e kalırken, kulislerde Gübretaş’ın bu şekilde zarar ettirilerek birilerine peşkeş çekileceği iddiaları dolaşırken grevi sürdüren Petrol-İş Sendikası Başkanı Süleyman Akyüz, “Biz bu sektörün en büyük firmalarında örgütlüyüz, ilk defa bu kadar uzun süren bir grev gördük. 48 gündür üretim durmuş ve işveren tarafı harekete geçmiyor. Bu kadar uzun süre tabi bazı iddiaları güçlendiriyor, kafa karıştırıyor” dedi.

Cengiz ve Tarım Kredi grev kırıcılık yapıyor

Gübretaş'ın üretiminin durdurulmasıyla birlikte Tarım Kredi'nin ihtiyacını Mehmet Cengiz'in şirketi Eti Gübre'den karşılamasını eleştiren Petrol-İş Başkanı Süleyman Akyüz, "Eti Gübre’ de Tarım Kredi de bu alışverişle grev kırıcılığı yapıyor. Maalesef örgütsüz işyerlerinde böyle hamleler görüyoruz. Bazı şeylere şaşırmıyoruz artık" diye konuştu. Gübretaş yönetiminin görüşmeler sırasında hükümetin kamu işçisi ile sürdürüğü zam pazarlığının sonuçklanmasını beklediğini de söyledi.