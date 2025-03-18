Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa ve Suriye Savunma Bakanı Murhaf Abu Kasra, iki gün süren sınır çatışmalarında onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ateşkes konusunda anlaştı.

Lübnan ve Suriye savunma bakanlıkları tarafından yapılan açıklamalarda, iki ülkenin askeri istihbarat birimlerinin sınırdaki gerilimin daha fazla yükselmesini önlemek için temas halinde kalacağı belirtildi.

Suriye Savunma Bakanlığı ve Lübnan Sağlık Bakanlığı’na göre, çatışmalarda Suriye'nin yeni ordusuna mensup üç asker ile yedi Lübnan vatandaşı öldü.

Lübnan makamları, olaylar sırasında 52 kişinin yaralandığını bildirdi. Onlarca kişinin ise öldüğü tahmin ediliyor.

'AŞİRET VURDU'

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Raji, Brüksel’de Suriyeli mevkidaşı Asad el Şeybani ile sınırdaki gelişmeleri görüştü. Lübnan devlet haber ajansı NNA'ya göre, taraflar krizle ilgili iletişimi sürdürme kararı aldı.

Suriye Savunma Bakanlığı, pazar gecesi Hizbullah'ı Suriye topraklarına girerek üç Suriyeli askeri kaçırıp öldürmekle suçladı. Hizbullah bu iddiayı reddetti.

Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, öldürülen Suriyeli askerlerin önce Lübnan topraklarına geçtiğini ve kuzeydoğudaki bir kasabada silahlı aşiret üyeleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Suriyeli askerlerin kasabaya saldırı düzenlediğini düşünen aşiret üyelerinin, saldırıyı savunma amacıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü. Suriye ordusu, bu olayın ardından Lübnan sınırındaki kasabaları topçu ateşine tuttu.

SURİYE ORDUSU SINIRA KONUŞLANDI

Lübnan ordusu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, öldürülen üç Suriyeli askerin cenazelerinin Suriye makamlarına teslim edildiğini duyurdu.

Ordu ayrıca, Suriye tarafından açılan ateşe karşılık verdiğini ve bölgeye takviye birlikler gönderdiğini bildirdi. Suriye ordusu da sınır hattına birlikler ve tanklar sevk etti.

Sınır bölgesine konuşlanan bir Suriye askeri birliğinin komutanı Mahir Zivani, "Sınırın güvenliğini sağlamak ve önümüzdeki günlerde herhangi bir çatışmayı önlemek için takviye birlikler sınıra konuşlandı" dedi.