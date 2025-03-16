Türkiye'nin günlük elektrik tüketim verileri açıklandı. Türkiye'de dün elektrik üretimi, tüketiminden daha fazla oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi, 39 bin 819 megavatsaatle 19.00'da olurken, en düşük tüketim ise 30 bin 722 megavatsaatle 08.00'de kaydedildi.

Günlük bazda dün 869 bin 807 megavatsaat elektrik üretimi sağlanırken, tüketim ise 858 bin 455 megavatsaat oldu.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri oldu. Bunu, yüzde 14,1 ile doğalgaz ve yüzde 13,3 ile güneş enerjisi santralleri takip etti.

Türkiye, dün 13 bin 307 megavatsaat elektrik ihracatı, 1955 megavatsaat elektrik ithalatı sağlandı.