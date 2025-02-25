Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve iç kanama geçirdiği anlaşılan müzik dünyasının usta ismi Edip Akbayram (75), Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 Ocak ve 13 Ocak'ta ameliyat olmuştu.

Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram son yaptığı açıklamada "Henüz yoğun bakımdan çıkmadı. İkinci operasyon başarılı geçti. Entübe süreci devam edecek. Bir tık daha iyi. Biraz daha olumlu şu an her şey. Çok emin ellerde" ifadelerini kullanmıştı.

"SENİ GÖREMEDİĞİM İÇİN KAHROLUYORUM"

Tedavisi yoğun bakımda devam eden usta sanatçının kızından yeni paylaşım geldi.

Instagram hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşan Türkü Akbayram, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum, seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp camdan bak aşkım diyemediğin için, her gün arayıp minik aşkım bugün geliyor mu diye soramadığın için, hadi kahveye gel diye beni çağırmadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum."

"Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz, hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum."