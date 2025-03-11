Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Ocak’taki ifade sürecinde adliye önünde polise mukavemet ettiği belirtilen kişiler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet ettiği iddiasıyla bazı kişiler hakkında soruşturma başlattı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Polise mukavemet' soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı. Çelik Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi. Çelik basın mensuplarına konuyla ilgili açıklama yapacaklarını da belirtti.