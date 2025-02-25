Eğer günlük işlerinizi yapmakta zorluk çekiyor, sürekli ellerinizde uyuşma ve ağrı hissediyorsanız, bu durum karpal tünel sendromu ile ilişkili olabilir. Karpal tünel sendromu (sinir sıkışması) el bileğinde bulunan dar bir kanal içinde yer alan median sinirin baskı altında kalması sonucu meydana gelir. Bu sinir, başparmak ve bazı parmakların hareketini ve duyusunu kontrol eder. Sinirin sıkışması, ellerde ve bilekte çeşitli semptomlara yol açarken, masa başı çalışanlar, sürekli el ve bilek hareketi yapan kişiler ya da klavye ve fare kullanan bireylerde sıklıkla görülür.

Karpal tünel sendromu genellikle el bileğinin uzun süreli ve tekrarlayan hareketlere maruz kalmasından kaynaklanır. Özellikle bilgisayar kullanımı, el işi gerektiren meslekler veya müzik aleti çalan kişilerde yaygındır. El bileğinin sürekli zorlanması, sinir üzerindeki baskıyı artırarak bu rahatsızlığa yol açabilir. Diğer yaygın nedenler arasında şunlar bulunur:

Tekrarlayan el ve bilek hareketleri

Uzun süre bilgisayar ve klavye kullanımı

Yanlış bilek pozisyonları

El bileği yaralanmaları

Obezite, hamilelik, diyabet ve hormonal bozukluklar

Romatoid artrit ve iltihaplı eklem hastalıkları

Genetik yatkınlık ve titreşimli aletlerle uzun süre çalışma

Aşırı güç gerektiren spor aktiviteleri

SİNİR SIKIŞMASININ BELİRTİLERİ

Karpal tünel sendromunun belirtileri zamanla kötüleşebilir ve kişinin günlük yaşamını zorlaştırabilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

- Başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağında hissedilir. Gece saatlerinde daha yoğun olabilir ve kişiyi uyandırabilir.

- El bileği ve avuç içinde ağrı oluşur ve bu ağrı kola kadar yayılabilir.

- Eşyaları tutmak, taşımak veya kavramak zorlaşabilir. Ellerde sıklıkla düşürme problemi görülür.

- Elektrik çarpmasına benzer bir his oluşabilir.

- Yazı yazma, düğme ilikleme gibi ince motor beceri gerektiren işlerde zorluk yaşanabilir.

- Sinirin pozisyonu nedeniyle gece saatlerinde uyuşma ve ağrı daha yoğun hissedilebilir.

EVDE UYGULAYABİLECEĞİNİZ YÖNTEMLER

Karpal tünel sendromunun semptomlarını hafifletmek ve ilerlemesini önlemek için bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmak önemlidir. El bileğinin zorlanmasını engellemek ve sinir üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

- Düzenli bilek egzersizleri yaparak el bileğinizin esnekliğini ve gücünü artırabilirsiniz.

- Klavye, fare ve bilek desteği gibi ergonomik ekipmanlar kullanarak hareketlerinizi daha rahat hale getirebilirsiniz.

- Gün boyunca sık sık mola vererek tekrarlayan hareketlerden kaçınmak faydalıdır.

- Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle kilonuzu kontrol altında tutabilirsiniz.

- El ve bileğinizdeki iltihap ve ağrıyı hafifletmek için soğuk kompres uygulayabilirsiniz.

- Gece boyunca bileğinizi sabit tutmak için bilek ateli kullanabilirsiniz.

- El ve bileğinizi dinlendirmek ve düzenli uyku almak iyileşmeye destek olacaktır.