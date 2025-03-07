Singapur'da bir adam yemek yeme yarışmasında dev bir hamburgeri yedikten sonra hayatını tehdit eden bir sağlık sorunu yaşadı. Adı açıklanmayan 30 yaşındaki adam, toplamda 3.2 kilogram ağırlığındaki hamburgerleri 30 dakika içinde yiyerek bağırsaklarına baskı uyguladı ve midesini o kadar gerdi ki yırtılma riskiyle karşı karşıya kaldı.

SİNDİRİLMEMİŞ YİYECEKLER ORGANLARA BASKI YAPMIŞ

Hamburgerleri birer birer tüketen adamın midesinde oluşan tıkanıklık nedeniyle ne gaz çıkarabiliyor ne de tuvalete çıkabiliyordu. Hastaneye kaldırıldıktan ancak beş gün sonra bağırsaklarını boşaltabildi.

Doktorlar, BT taramasında midesinde sindirilmemiş yiyeceklerin olduğunu ve organlarına baskı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine burnundan bir tüp yerleştirerek mideyi boşaltmaya ve baskıyı azaltmaya çalıştılar ancak hastanın durumu düzelmedi.

Doktorlar, midesindeki aşırı yiyeceği cerrahi müdahale ile çıkarmayı düşünürken hasta gaz çıkarmaya başladı. Bu, sindirim sisteminin toparlanmaya başladığının bir işaretiydi.

BEŞ GÜN SONRA TABURCU EDİLDİ

Hastanın gaz çıkarmaya başlamasının ardından böbrek fonksiyonlarının bozulması nedeniyle vücutta oluşan fazla asit ve yüksek beyaz kan hücresi sayısı gibi belirtiler de ortadan kalktuı. Beş gün sonra tuvalete çıkabilen adam, taburcu edildi.

Doktorlar, "Çiğnenmeden yutulan büyük miktarda yiyecek, midede katı parçaların birikmesine neden olur ve bunlar yiyeceğin ince bağırsağa geçmesini engeller. Aşırı genişleyen mide, ince bağırsağın ilk bölümü olan duodenuma daha fazla baskı yaparak durumu kötüleştirir. Bu etki, hastada görülen pankreas iltihabı ve akut böbrek hasarına yol açabilir" dedi.