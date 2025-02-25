Besin değerleri ve sağlık yaraları ile gündelik hayatta sıklıkla tükettiğimiz meyveler sağlıklı beslenmenin de anahtarıdır. Çoğu kişi tarafından bilinen "Günde bir elma doktoru uzak tutar" sözü sağlıklı beslenmenin önemini vurgularken, uzmanlar bir meyve seçtiler ki bu meyve iyileştirici özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

Tıp bilimcisi ve Harvard mezunu olan Dr. William W Li, MD, resmi web sitesinde kivi meyvesinin sağlık üzerindeki olağanüstü faydalarına değindi. Dr. Li'ye göre kivi, sindirim sistemimize önemli yararlar sağlarken, mikrobiyomumuzu iyileştiriyor ve glikoz ile lipid metabolizmasında olumlu etkiler yaratıyor.

KİVİ, DNA'NIZI NASIL KORUR?

Dr. Li, kivi meyvesinin DNA onarımındaki rolüne değinirken, bu özelliğin kanser gibi hastalıklarla mücadelede yardımcı olabileceğini belirtti. Kivi, yüksek miktarda C vitamini, klorojenik asit ve kinik asit içeriyor, bu da antioksidan özellikleri ile DNA'ya zarar veren serbest radikalleri nötralize etmesini sağlıyor.

İskoçya’daki Rowett Araştırma Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, kivi tüketiminin DNA hasarını azaltma kapasitesini inceledi. Araştırmaya katılan gönüllülere günlük bir, iki ya da üç kivi verildi. Sonuçlar, kivi tüketiminin DNA hasarını yüzde 60 oranında azalttığını gösterdi. Üç kivi tüketenlerin ise DNA onarımında yüzde 66'lık bir artış yaşadığı belirlendi.

DNA HASARI NEDİR VE NEDEN ZARARLIDIR?

DNA hasarı, çevresel etkenler ve serbest radikaller tarafından tetiklenebilir ve bu hasar hücrelerin sağlıklı bir şekilde bölünmesini engeller zaman içerisinde de kanser gibi hastalıkların gelişmesine yol açabilir. Örneğin, aşırı UV ışınları, cilt hücrelerinde DNA hasarına neden olabilir ve bu da cilt kanserine yol açabilir. Kivi, serbest radikalleri nötralize ederek bu tür hasarları önlemeye yardımcı olabilir.