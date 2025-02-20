Eşi John’un aktardığına göre, Pamela’nın boynundaki enfeksiyon aniden patladı ve otel odalarını iltihap ve kan içinde bıraktı. Durum hızla ciddileşince, çift tatil planlarını iptal edip Pattaya’daki bir hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Doktorlar Pamela’nın bademcik iltihabına bağlı olarak ciddi bir ikincil enfeksiyon geliştirdiğini belirledi. Yapılan BT ve röntgen taramalarında, kadının göğsünden omzuna kadar uzanan açık bir yara olduğu tespit edildi.

Pamela, şimdiye kadar dört ameliyat geçirdi ve ölü dokuların temizlenmesi için vakum tedavisi uygulanıyor. Ancak bu süreç çiftin maddi olarak zorlanmasına neden oldu. Şimdiye kadar sadece ameliyatlar ve ilk tedaviler için 15 bin 300 (700 bin 200 lira ) sterlin harcandı. Önümüzdeki günlerde yapılacak dört ek tedavi içinse 18 bin sterlin (822 bin 600 lira) daha ödemeleri gerekiyor, bu da toplam faturayı 33 bin 300 sterline (1 milyon 522 bin 800) çıkarıyor.

John, eşinin ayrıca KOAH hastası olduğunu ve nadir görülen O negatif kan grubuna sahip olması nedeniyle kan kaybı yaşaması durumunda Tayland'da uygun kan bulmanın zor olabileceğini söyledi. Durumlarının belirsiz olduğunu ve Pamela'nın ameliyatları atlatıp atlatamayacağının her defasında bir “bekleme oyunu” olduğunu ifade etti.

Çiftin en büyük endişelerinden biri, Pamela’nın İngiltere’ye dönüşü için gereken yüksek maliyetler. Bir ticari uçuşta sedyeyle geri dönmesi için 42 bin 500 sterlin (1 milyon 944 bin 200 lira), özel bir hava ambulansı içinse 140 bin sterlinin (6 milyon 397 bin 900) üzerinde ödeme yapmaları gerekiyor. En düşük maliyetli seçeneğe bile bakıldığında toplam tedavi ve dönüş masrafları 75 bin 800 sterlini buluyor.

Pamela’nın sigortasının masrafları karşılamayı reddetmesi, çiftin finansal çıkmaza girmesine neden oldu. John, sigorta poliçelerinin Hindistan’dan Tayland’a geçişleri nedeniyle kapsam dışında kaldığını söyledi. Büyük bir hata yaptıklarını belirten John, şimdi bağış kampanyaları ve aile desteğiyle tedavi masraflarını karşılamaya çalıştıklarını ekledi.

Çiftin kızı Claire (45), İngiltere’den destek olmaya çalışıyor. Annesinin hastaneye kaldırıldığı gün, Claire’in doğum günüydü. John ve Pamela, Şubat 19'da Hindistan’a geri dönmeyi planlarken, şimdi hayatta kalmak için mücadele veriyorlar.

John, her gün 08.00-19.00 saatleri arasında eşinin yanında kalabiliyor. "Tayland’daki hastanelerde iki farklı ücretlendirme var: Biri yerel halk için, diğeri turistler için. Turistlerin daha zengin olduğunu düşünüyorlar" diyen John, eşinin hayatı için çaresizce mücadele ettiklerini söyledi.