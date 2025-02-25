ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Delta Hava Yolları'na ait Boeing 717 tipi yolcu uçağının, Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan sonra kabin içinde 'pus veya duman' görülmesi nedeniyle havalimanına geri döndüğünü açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, uçakta 94 yolcu, 2 pilot ve 3 uçuş görevlisi bulunuyordu. Uçak, South Carolina eyaletine yöneldiği sırada yaşanan sorun nedeniyle Atlanta'ya geri döndü ve güvenli bir şekilde iniş yaptı.
FAA yetkilileri, problemin kaynağına dair soruşturma başlatıldığını belirtti.