Alaçatı Sanat Haftası başlıyor

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Alaçatı Sanat Haftası 29 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında gerçekleşiyor. Her sene birbirinden değerli sanatçıların eserleri ve atölye çalışmaları ile renklenen Alaçatı tüm sanatseverleri Alaçatı Sanat Haftası’na bekliyor.

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Çeşme Belediyesi'nin desteği ile Alaçatı Sanat ve Kültür Derneği'nin organize ettiği sanat haftası zengin içeriğiyle sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiriyor. Organizasyon kapsamında ‘Nefes Dönüşüme Doğru' temasıyla sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve özel film gösterimlerinden oluşan dokuz günlük bir program sunuluyor. Alaçatı'nın doğası, lezzetli mutfağı ve kültürel dokusunun yanı sıra sanat çalışmaları ve etkinlikleriyle uluslararası bir değer yaratılması için çalışan dernek, ‘Dönüşüme doğru nefes alıyoruz ve Alaçatı dokusuna sahip çıkıyoruz' diyor. Hafta boyunca canlı performanslardan, karma sergilere, porselen boyamadan, mozaik atölyesine ve sanat söyleşilerine öncülük ediyor.