Amway’den yepyeni bir ürün grubu; Artistry Studio NYC

Doğrudan satış şirketi Amway, New York’tan ilham alarak hazırladığı ve ambalajlarında New York’lu sanatçı Lady Jday’in grafitti eserlerinin yer aldığı Artistry Studio NYC Koleksiyonu ile yeni sezona hazır.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Renkli kozmetik meraklısıysanız, yenilikleri takip ediyor ve farklı renkler denemeye hazırsanız Artistry Studio'nun New York'dan ilham alarak hazırladığı ve ambalajlarında New York'lu sanatçı Lady Jday'in grafitti eserlerinin yer aldığı NYC Koleksiyonu sizleri bekliyor. Amway Serbest Girişimcileri aracılığıyla ulaşabileceğiniz bu yeni ürün grubu, değişik renk ve dokularıyla mükemmel seçenekler sunuyor.

Artistry ailesinin en yeni üyesi Artistry Studio, dünyanın en heyecan verici şehirlerinden ve bu şehirlerin sanatından kültürüne ve modasına kadar tüm yaşam tarzından esinlenen koleksiyonuyla renkli kozmetik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Artistry Studio hayatı dolu dolu yaşayan trendleri belirleyenler için mükemmel bir koleksiyon. Koleksiyonun ilk durağı ise parlak ışıkları, renkleri ve 7/24 coşkusuyla New York. Hedef, New York'lu sanatçı Lady JDay'in grafitti eserlerinin yer aldığı havalı ürün ambalajlarından fışkıran moda renklerin passionista'lar için ilham kaynağı olması.