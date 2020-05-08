Anneler Günü’ne özel Elle Shoes’dan yüzde 50 indirim

Evde kaldığınız şu günlerde, özlediğiniz annenize sevgi dolu adımlar hediye etmeye ne dersiniz? Elle Shoes’un online mağazasından yapacağınız alışverişlerde net yüzde 50 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca ikinci ürün alışverişlerinde ek yüzde 30 Elle Shoes’un tüm annelere hediyesi!

Yeni sezon koleksiyonunda tam bir karnaval havası hakim olan Elle Shoes, Anneler Günü'nde de birbirinden farklı koleksiyonuyla annenizin kalbini fethetmek için hazır! 90'ların ihtişamı, gökkuşağının albenisi, doğanın en naturel tonları, içi dışı bir şeffaflar, 70'lerin cool trendi batik ve çok daha fazlası Elle Shoes'un bahar koleksiyonunda… Üstelik Elle Shoes'un online mağazasından yapacağınız alışverişlerde net yüzde 50 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca ikinci ürün alışverişlerinde ek yüzde 30 Elle Shoes'un tüm annelere hediyesi!