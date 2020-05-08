Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Anneler Günü’ne özel Elle Shoes’dan yüzde 50 indirim
Anneler Günü’ne özel Elle Shoes’dan yüzde 50 indirim
Evde kaldığınız şu günlerde, özlediğiniz annenize sevgi dolu adımlar hediye etmeye ne dersiniz? Elle Shoes’un online mağazasından yapacağınız alışverişlerde net yüzde 50 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca ikinci ürün alışverişlerinde ek yüzde 30 Elle Shoes’un tüm annelere hediyesi!
Alışveriş 8 Mayıs 2020 - 08:55

Yeni sezon koleksiyonunda tam bir karnaval havası hakim olan Elle Shoes, Anneler Günü'nde de birbirinden farklı koleksiyonuyla annenizin kalbini fethetmek için hazır! 90'ların ihtişamı, gökkuşağının albenisi, doğanın en naturel tonları, içi dışı bir şeffaflar, 70'lerin cool trendi batik ve çok daha fazlası Elle Shoes'un bahar koleksiyonunda… Üstelik Elle Shoes'un online mağazasından yapacağınız alışverişlerde net yüzde 50 indirim fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca ikinci ürün alışverişlerinde ek yüzde 30 Elle Shoes'un tüm annelere hediyesi!