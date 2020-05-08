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Anneleri mutlu edecek hediyeler Boyner’de
Anneleri mutlu edecek hediyeler Boyner’de
Anneler Günü’ne çok kısa bir süre kaldı... Bu yıl corona virüsü salgınının etkisi nedeniyle belki annelerimizi ziyaret edemeyeceğiz, sarılıp öpemeyeceğiz ama özel bir hediye ile onları yine de mutlu edebilir, yanlarında olduğumuzu hissettirebiliriz. Sevgimizi yansıtan küçük bir hediyenin her zamankinden daha anlamlı olduğu bu dönemde boyner.com.tr, annelerimizi, anne kadar sevdiklerimizi sevindirecek binlerce hediye seçeneği sunuyor.
Alışveriş 8 Mayıs 2020 - 08:54

Boyner, annesini ya da annesi kadar sevdiklerini özel bir hediye ile mutlu etmek isteyenler için sayısız seçeneği bir araya getiriyor.
Ayakkabılardan çantalara, elbiselerden eteklere, kozmetik ürünlerinden aksesuarlara ve spor giyime farklı kategorilerden birçok seçenek Anneler Günü'nde sevdiklerini mutlu etmek isteyenleri bekliyor.