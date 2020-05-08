Annenizi özel hissettirmek istiyorsanız seçenekleriniz Swarovski’de

Swarovski; bu Anneler Günü’nde yalnızca özel günün kendisiyle sınırlı kalmadan tüm yıl boyunca dünyanın dört bir yanındaki anneleri özel hissettirmek için tasarlanmış, parıltı ve sihirle dolup taşan bu özel günü Koleksiyonuyla dikkat çekiyor.

Swarovski bu Anneler Günü'nde hayatlarımızda bize yol gösteren ışıkları ve anne sevgisi ve duygularla açığa çıkan güçlü enerjiyi kutluyor… Anneler Günü Koleksiyonu doğa ve çiçek motiflerinden ilham alarak yaygın ve popüler Anneler Günü hediyelerine tarz ve anlam dolu alternatifler sunuyor. Swarovski Anneler Günü Koleksiyonu ve Kampanyası aracılığıyla anne ve çocuğu arasındaki eşi benzeri olmayan ve sihirli bağı göstermeyi amaçlıyor…