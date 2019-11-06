Ariş Pırlanta’dan fark yaratan bir koleksiyon: Chakra

Ariş Pırlanta, yeni koleksiyonu ‘Chakra’yı, düzenlediği keyifli bir yoga etkinliğiile tanıttı. Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzelişile Ariş Satış ve Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş'in katılımıyla, gerçekleştirilen toplantıda, tecrübeli Yoga Eğitmeni Çağla Güngörde çakraların önemi ve insanlar üzerindeki etkilerini anlattı.

Yoga etkinliği öncesinde Ariş Pırlanta ve Chakra Koleksiyonu hakkında bilgi veren Kerim Güzeliş, “Marka olarak sektöre yön verirken, global anlamda da tüm yenilikleri, trendleri yakından takip ediyoruz. Bugüne kadar pırlantanın ışığını özel bir teknikle kat kat artıran Miracle, parmak izinin altın üzerine uygulanarak kişisel mücevher haline getirildiği Parmak İzi, doğada bulunan yaprakların dokusunun birebir işlendiği Yaprak ve Meleklerin Işığı gibi koleksiyonlarımızın yanı sıra yine çok önemsediğimiz Semboller – Chakra koleksiyonumuzu sizlerle buluşturuyoruz. Koleksiyonumuz, insan bedenindeki 7 ana çakranın sembollerinden oluşuyor. Bu semboller, insan bedenindeki dairesel enerji merkezlerini temsil ediyor. Çakralarımız tamamen açık olduğunda vücudumuzdaki enerji serbestçe dolaşır. Böylece mutlu ve huzurlu yaşamın keyfini çıkarabiliriz” dedi.

