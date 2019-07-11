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Aslan Kral Pandora koleksiyonunda
Aslan Kral Pandora koleksiyonunda
Pandora, Disney’in Aslan Kral'ının dönüşünü yeni Disney x Pandora koleksiyonuyla kutluyor! Dünyanın en sevilen filmlerinden 'Aslan Kral' sevilen karakterleriyle geri dönüyor.
Alışveriş 11 Temmuz 2019 - 15:03

Pandora, Disney işbirliğini 2019'da da sürdürüyor ve tüm zamanların en büyük pop kültür ikonlarını koleksiyonlarına taşımaya devam ediyor. Hayranları Aslan Kral’ın dönüşünü heyecanla beklerken marka da bu heyecanı yeni ve özel tasarımlarla paylaşıyor.
Aslan Kral filminden ilhamla hazırlanan yeni koleksiyondaki bileklik, 925 ayar gümüş ve Shine charm'lar herkesi stilini göstermeye davet ediyor. Tek başına ya da birlikte, çoklu olarak kullanabileceğiniz tüm mücevherler filmin nefes kesici hikayesi, unutulmaz müziği ve 25 yıl önce kalbimizi çalan kahramanların ruhundan ilhamla hazırlandı.
Koleksiyonun iki de sürprizi var, limitli sayıda üretilen özel ‘Simba charm’ ve ‘Aslan Kral’ sallantılı charm.